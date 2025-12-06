 Aller au contenu principal
L'Assemblée rétablit la suspension de la réforme des retraites

information fournie par AFP Video 06/12/2025 à 11:52

L'Assemblée nationale rétablit la suspension de la réforme des retraites dans le projet de budget de la Sécurité sociale, qui avait été supprimée au Sénat, mais qui constitue une condition de la non-censure du gouvernement de Sébastien Lecornu par les socialistes.

Réforme des retraites
