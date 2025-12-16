Proches et voisins se rassemblent devant l'immeuble où vit la famille de Dan Elkayam au Bourget (Seine-Saint-Denis) pour rendre hommage à l’ingénieur informatique de 27 ans, victime française de l'attaque contre des Juifs perpétrée sur la plage de Bondi à Sydney (Australie) qui a tué au moins 15 personnes pendant la fête de Hanouka.
Rassemblement au Bourget en hommage à Dan Elkayam, tué dans l'attaque de Sydney
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro