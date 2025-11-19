Le Congrès américain a approuvé mardi une proposition de loi visant à contraindre le gouvernement à rendre public son dossier sur le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Donald Trump, un temps fortement opposé au texte, doit désormais le signer pour promulgation.
Le Congrès américain vote pour forcer les autorités à publier le dossier Epstein
