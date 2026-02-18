Vues aériennes des maisons inondées dans les villages de Jusix, Saint-Pardoux-du-Breuil et Tonneins (Lot-et-Garonne). Le département est maintenu en alerte rouge pour crues, le plus haut niveau de vigilance, au moins jusqu'à jeudi.
Crues: vues aériennes d'inondations dans le Lot-et-Garonne
