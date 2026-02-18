À Chalonnes-sur-Loire, au sud d'Angers, commerçants et habitants font face à la montée des eaux, alors que le Maine-et-Loire est en vigilance rouge crues. L'arrivée de la tempête Pedro risque d'aggraver la situation sur l'ouest de la France.
Crues: à Chalonnes-sur-Loire, commerçants et habitants font face à la montée des eaux
