En marge de la visite d'une exploitation agricole en Haute-Saône, le président français Emmanuel Macron assure que la reprise du dialogue avec Vladimir Poutine "est en train de se préparer d'un point de vue technique", même s'il doute aujourd'hui "qu'il y ait disponibilité de la Russie à conclure une paix dans les prochains jours ou les toutes prochaines semaines". SONORE
La reprise du dialogue avec Poutine "est en train de se préparer" déclare Emmanuel Macron
