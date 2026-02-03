Macron dit que la reprise du dialogue avec Poutine est "en train de se préparer"

Le président Emmanuel Macron en visite à Vallerois-le-Bois (Haute-Saône), le 3 février 2026 ( POOL / SEBASTIEN BOZON )

Emmanuel Macron a affirmé mardi que la reprise du dialogue avec le président russe Vladimir Poutine était "en train de se préparer", tout en affirmant que Moscou ne montre pas de "vraie volonté" de négocier la paix en Ukraine.

Questionné à ce sujet lors d'un déplacement en Haute-Saône, le président français a répondu: "Cela se prépare et donc il y a des discussions qui se font au niveau technique".

Il a précisé que cela se faisait "en transparence et en concertation" avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays subit l'invasion russe depuis bientôt quatre ans.

"Il est important que les Européens, en effet, restaurent leurs propres canaux de discussion", a dit Emmanuel Macron.

Le chef d'Etat n'a toutefois pas avancé de date, et estimé que les récentes attaques russes "intolérables" ne manifestent pas "une vraie volonté de négocier pour la paix".

La grande majorité des dirigeants européens tiennent le président russe à distance en raison de la guerre en Ukraine. Mais, depuis que Donald Trump s'est rapproché de Vladimir Poutine, la tentation est grande de reprendre contact pour éviter de laisser le président américain seul à la manoeuvre.

En décembre dernier, Emmanuel Macron a ainsi estimé qu'il allait "redevenir utile de parler à Vladimir Poutine", une déclaration bien reçue par le Kremlin.

Le président français s'était vu reprocher de continuer à parler à son homologue russe pendant des mois après le début de l'offensive russe en Ukraine, en février 2022 mais avait ensuite cessé tout contact, employant un ton de plus en plus virulent à l'égard de Vladimir Poutine.

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont parlé la dernière fois début juillet dernier, en priorité au sujet des efforts diplomatiques pour encadrer le programme nucléaire iranien. Ils avaient à cette occasion affiché leurs divergences sur l'Ukraine.

Leur précédent appel remontait au 11 septembre 2022 et avait porté sur la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, occupée par les Russes.