Conflit dans l'est de la RDC : la pression humanitaire s’intensifie au Burundi

information fournie par France 24 18/12/2025 à 22:10

Le Burundi subit une forte pression humanitaire. Selon l'ONU, il y aurait plus de 500 000 nouveaux déplacés dans l'est de la RDC depuis l'offensive récente du M23, soutenu par le Rwanda. Au moins 76 000 Congolais ont fui vers le Burundi voisin, où ils vivent dans des conditions difficiles.

