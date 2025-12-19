Colère agricole dans le Sud-Ouest: autoroutes perturbées, visite express de Lecornu

Un convoi de tracteurs durant une manifestation de la Coordination rurale près du Mont-Saint-Michel, le 18 décembre 2025 ( AFP / Damien MEYER )

Les autoroutes du Sud-Ouest sont encore très largement perturbées jeudi soir par les mobilisations agricoles, tandis que le Premier ministre a effectué dans la matinée une visite express en Ariège auprès d'éleveurs touchés par des abattages liés à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).

Dans les locaux de la sous-préfecture de Pamiers, le chef du gouvernement, Sébastien Lecornu, a rencontré hors presse les deux frères dont le troupeau de plus de 200 vaches a été abattu en fin de semaine dernière dans le village ariégeois des Bordes-sur-Arize, a appris l'AFP auprès de la préfecture.

Dans la soirée, une douzaine d'agriculteurs de la Coordination rurale ont aspergé de sang animal l'une des façades de la préfecture du Tarn-et-Garonne à Montauban, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le liquide d'un rouge sombre, à l'odeur fétide, s'est ensuite écoulé le long du trottoir en un petit torrent.

Au volant de cinq tracteurs, dont un tirant une citerne contenant selon eux un millier de litres de sang, ils ont ensuite réservé le même sort aux locaux de la mutualité sociale agricole (MSA), à Montauban également, y déversant aussi ordures et fumier.

Les grands axes d'Occitanie restent fortement touchés par les manifestations, selon Vinci Autoroutes, même si l'A61 entre Narbonne et Toulouse, occupée par des agriculteurs depuis mardi, a rouvert en fin d'après-midi.

Le campement installé sur l'A20, au sud de Cahors, a par ailleurs été évacué jeudi soir, selon la préfète du Lot, Claire Raulin, mais la circulation ne devrait pas y être rétablie avant vendredi matin au plus tôt.

Dans le reste du Sud-Ouest, des coupures dans les deux sens continuent de bloquer l'A64 (Bayonne-Toulouse), l'A63 près de Bordeaux, l'A20 (Toulouse-Paris) au niveau de Cahors, ou encore l'A89 sur l'axe Bordeaux-Lyon, au niveau de Périgueux.

"On ne va pas lâcher. On s'est fait critiquer la dernière fois d'avoir quitté l'autoroute trop tôt", a déclaré sur le barrage de l'A64 Benjamin Roquebert, éleveur et céréalier de 37 ans en Haute-Garonne, en référence à la mobilisation début 2024.

- Garde à vue -

"Tant que le gouvernement ne reviendra pas sur l'abattage systématique, on sera là", a annoncé Jean-Louis, éleveur à la retraite n'ayant pas souhaité donner son nom de famille.

Selon un photographe de l'AFP, une cinquantaine d'agriculteurs ont forcé jeudi matin un barrage de gendarmerie dans les Pyrénées-Orientales, avant de bloquer un rond-point permettant d'accéder à l'A9, au niveau du péage du Boulou, près de la frontière espagnole.

Des palettes enflammées sur l'A63 en Gironde le 17 décembre 2025 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

A la suite de cette action, un manifestant a été placé en garde à vue pour violences sans ITT sur personne dépositaire de l'autorité publique, selon la préfecture du département.

A Toulouse, le blocage du périphérique annoncé par des militants de la FNSEA n'a finalement pas eu lieu, alors qu'au sein du syndicat, certains font état de leur volonté de ralentir la mobilisation à l'approche de Noël.

Un avis que ne partagent pas les Jeunes agriculteurs (JA) locaux. "On va pas rentrer chez nous en n'ayant rien obtenu", a ainsi dit à l'AFP le co-secrétaire général des JA de Haute-Garonne, Thomas Klunker.

Un tracteur avec un mannequin représentant un agriculteur pendu sur un rond-point au Boulou (Pyrénées-Orientales) le 18 décembre 2025 ( AFP / Idriss BIGOU-GILLES )

Le trafic SNCF a quant à lui pu reprendre sur la ligne Toulouse-Narbonne, le blocage des voies effectif depuis deux jours à Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) ayant été levé mercredi soir, a indiqué SNCF Réseaux.

Seule la liaison Toulouse-Auch reste perturbée, en raison d'"éléments sur les voies" en gare d'Auch, selon la même source.

Les autorités annoncent une "accélération majeure" de la campagne de vaccination des bovins contre la DNC dans le Sud-Ouest. Le préfet chargé de coordonner la cellule interministérielle sur ce dossier, Pascal Sanjuan, a supervisé jeudi la réception de doses arrivées par avion, avant d'être acheminées dans toute l'Occitanie.