Le journaliste Patrick Cohen arrive devant les députés de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, trois mois après la divulgation de la vidéo où il apparaissait avec son confrère Thomas Legrand et deux responsables socialistes. IMAGES
Patrick Cohen entendu par la Commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro