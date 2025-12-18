Images du ministère de la Culture, perquisitionné dans le cadre d'une enquête pour corruption visant Rachida Dati. Des perquisitions ont également été menées à la mairie du 7e arrondissement de Paris, qu'elle dirige, et au domicile de l'actuelle ministre, soupçonnée d'avoir perçu 299.000 euros d'honoraires de GDF Suez quand elle était députée européenne sans en déclarer la provenance au Parlement européen.(COMPLETE VIDI88KA9WE_FR) IMAGES
Enquête pour corruption visant Rachida Dati: images du ministère de la Culture
