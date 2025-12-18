 Aller au contenu principal
Enquête pour corruption visant Rachida Dati: images du ministère de la Culture

information fournie par AFP Video 18/12/2025 à 19:17

Images du ministère de la Culture, perquisitionné dans le cadre d'une enquête pour corruption visant Rachida Dati. Des perquisitions ont également été menées à la mairie du 7e arrondissement de Paris, qu'elle dirige, et au domicile de l'actuelle ministre, soupçonnée d'avoir perçu 299.000 euros d'honoraires de GDF Suez quand elle était députée européenne sans en déclarer la provenance au Parlement européen.(COMPLETE VIDI88KA9WE_FR) IMAGES

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

