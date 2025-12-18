Le président ukrainien Volodymyr Zelensky descend de l'avion à Varsovie à la veille de sa première rencontre avec son homologue polonais, le nationaliste Karol Nawrocki, connu pour ses positions critiques vis-à-vis de Kiev. Un rendez-vous qui s'annonce sous tension mais indispensable pour deux voisins alliés. IMAGES
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrive à Varsovie en avion
