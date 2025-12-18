 Aller au contenu principal
UE-Mercosur: un accord au coût environnemental non négligeable

information fournie par France 24 18/12/2025 à 19:26

Pesticides, déforestation et émissions de gaz à effet de serre: l'accord UE-MERCOSUR aurait des conséquences environnementales importantes. Un "mécanisme de rééquilibrage" prévu dans l'accord prévoit notamment que si l'une des deux parties impose des règles "défavorables au commerce", par exemple l'interdiction d'importation d'aliments traités avec certains produits, l'autre puisse demander des compensations. Un frein évident à toutes les décisions environnementales que pourrait prendre l'UE.

Agriculteurs en colère
Environnement

L'offre BoursoBank