Pesticides, déforestation et émissions de gaz à effet de serre: l'accord UE-MERCOSUR aurait des conséquences environnementales importantes. Un "mécanisme de rééquilibrage" prévu dans l'accord prévoit notamment que si l'une des deux parties impose des règles "défavorables au commerce", par exemple l'interdiction d'importation d'aliments traités avec certains produits, l'autre puisse demander des compensations. Un frein évident à toutes les décisions environnementales que pourrait prendre l'UE.
UE-Mercosur: un accord au coût environnemental non négligeable
