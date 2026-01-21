 Aller au contenu principal
Produits chinois : les chiffres stupéfiants du grand déversement en France

information fournie par Ecorama 21/01/2026 à 14:00

Face au durcissement des droits de douane américains, les exportations chinoises se redirigent massivement vers l’Europe, et particulièrement vers la France. Les données des douanes révèlent une hausse spectaculaire des volumes importés, touchant des secteurs aussi variés que l’habillement, les motos ou les produits chimiques. Une évolution qui interroge sur la compétitivité européenne, l’impact sur les consommateurs et les réponses politiques possibles. Les explications de Franck Dedieu, rédacteur en chef Économie à Marianne. Ecorama du 21 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

