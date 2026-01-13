Plusieurs prévenus, le maire de Perpignan Louis Aliot, le conseiller régional Wallerand de Saint-Just, le député Julien Odoul ainsi que Patrick Maisonneuve, avocat du Parlement européen, arrivent devant le palais de justice de Paris à l'ouverture du procès en appel des assistants parlementaires européens du FN. IMAGES
Procès en appel du RN: arrivées de prévenus et de l'avocat du Parlement européen
