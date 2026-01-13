information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 13/01/2026 à 14:00

Maison Nicolas, nouveau nom de l’enseigne historique Nicolas, engage une transformation d’ampleur sous l’impulsion de sa nouvelle directrice générale Cathy Collart Geiger, invitée de l'émission Ecorama du 13 janvier 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Dans un marché du vin en recul structurel et marqué par la déconsommation, l’entreprise revendique sa capacité à rester rentable tout en adaptant son offre, du développement du sans alcool à la diversification des formats. Alors que les Français s’initient davantage au “dry January” et que la concurrence des grandes surfaces s’intensifie, Maison Nicolas mise sur une stratégie mêlant repositionnement, innovation produit et ajustement des prix pour défendre ses parts de marché et attirer de nouveaux clients.