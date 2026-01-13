Le président américain Donald Trump pourrait envisager des frappes aériennes contre l'Iran afin de mettre fin à la répression des manifestants, a déclaré lundi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.
Trump maintient la possibilité de frappes aériennes contre l'Iran (Maison Blanche)
