L'once d'or poursuit son ascension fulgurante en ce début d'année, franchissant désormais les 4.600 dollars après une année 2025 déjà historique. Porté par un cocktail d'incertitudes géopolitiques, d'achats massifs des banques centrales et d'une offre structurellement contrainte, le métal jaune continue d'attirer les investisseurs. Alors que plusieurs grandes banques anticipent un possible passage des 5 000 dollars dans les prochains mois, certains analystes rappellent toutefois que des facteurs de stabilisation existent. Entre tensions internationales persistantes et rôle de valeur refuge renforcé, 2026 pourrait bien confirmer une nouvelle année hors norme pour l'or. L'analyse de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama.
L'once d'or à 4.600 dollars : 2026, encore une année record pour le métal jaune ?
Valeurs associées
|4 612,65 USD
|Six - Forex 1
|+0,32%
