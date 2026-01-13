La FNSEA et les Jeunes agriculteurs (JA) ont déversé mardi 30 tonnes de pommes de terre et ont planté un "arbre de la concorde" devant le palais Bourbon à Paris, alors qu'ils ont pris position aux abords de l'Assemblée nationale avec 350 tracteurs.
La FNSEA et les JA déversent 30 tonnes de pommes de terre devant l'Assemblée
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro