Le Journal des biotechs : André Choulika, PDG de Cellectis

information fournie par Boursorama 15/12/2025 à 15:21

Dans ce dernier numéro de l'année du Journal des biotechs, André Choulika, PDG de Cellectis revient sur les résultats marquants d'éti‑cel dans le lymphome réfractaire et détaille la stratégie avec IL‑2. Il évoque également les avancées cliniques attendues sur UCART22 et 20/22 et donne les rendez-vous importants de l'année 2026.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs et medtechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.

Biotechs
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

CELLECTIS
4,0500 EUR Euronext Paris -1,46%

