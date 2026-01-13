Inspiré d’une histoire vraie du XIXᵉ siècle, "Furcy, né libre" retrace le combat judiciaire d’un esclave réunionnais déterminé à faire reconnaître son droit à la liberté. Un récit historique mais d’une brûlante actualité réalisé par Abd Al Malik. Dans ce nouveau numéro d’À l’Affiche, le rappeur et écrivain revient sur la genèse de ce deuxième long-métrage, sur la violence de l’esclavage, le rôle central de l’éducation et la place du droit dans la société française.
"Furcy, né libre" d'Abd Al Malik : le combat d’un homme face à l'esclavage
