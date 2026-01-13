 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Furcy, né libre" d'Abd Al Malik : le combat d’un homme face à l'esclavage

information fournie par France 24 13/01/2026 à 17:11

Inspiré d’une histoire vraie du XIXᵉ siècle, "Furcy, né libre" retrace le combat judiciaire d’un esclave réunionnais déterminé à faire reconnaître son droit à la liberté. Un récit historique mais d’une brûlante actualité réalisé par Abd Al Malik. Dans ce nouveau numéro d’À l’Affiche, le rappeur et écrivain revient sur la genèse de ce deuxième long-métrage, sur la violence de l’esclavage, le rôle central de l’éducation et la place du droit dans la société française.

Vidéos les + vues

1

Groenland : dans les rues de Nuuk, on ne veut pas devenir américains

information fournie par AFP Video 10 janv.
6
2

Des agriculteurs tentent de bloquer le port du Havre

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
3

Trump maintient la possibilité de frappes aériennes contre l'Iran (Maison Blanche)

information fournie par AFP Video 09:22
4

Assassinat d'Alain Orsoni: "Ce qu'on tolère devient ce qui nous définit"

information fournie par France 24 08:01
5

Top 5 IA du 12/01/2026

information fournie par Libertify 05:00
6

Iran: la répression s'accentue, Trump menace les partenaires de Téhéran de sanctions

information fournie par AFP 02:00
27
7

Mali : trois sites industriels de Kayes attaqués par les jihadistes

information fournie par France 24 12 janv.
8

Crise USA-Venezuela: Trump recevra l'opposante Machado, libération de détenus politiques

information fournie par AFP 00:28
6
1

Des agriculteurs de la Coordination rurale au pied de la Tour Eiffel à Paris

information fournie par AFP Video 08 janv.
2

Neige: le point sur les perturbations dans les transports

information fournie par AFP 07 janv.
3
3

Le Japon encourage l’exode rural : campagnes nippones, vers un nouvel eldorado ?

information fournie par France 24 08 janv.
4

Trump étudie "activement" un achat du Groenland, affirme la Maison Blanche

information fournie par AFP 08 janv.
18
5

Ne sous-estime pas les petites sommes !

information fournie par Amundi 07 janv.
6

Un sommet Jordanie-UE s'ouvre à Amman

information fournie par AFP Video 08 janv.
7

La Bourse va-t-elle pulvériser de nouveaux records en 2026 ?

information fournie par Ecorama 08 janv.
8

Las Vegas: Uber dévoile le robotaxi censé défier Waymo à San Francisco fin 2026

information fournie par AFP Video 07 janv.
3
1

Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama 17 déc. 2025
1
2

Ouigo de moins en moins low-cost, surtaxe des résidences secondaires et jouets dangereux en ligne

information fournie par BoursoBank Clients 20 déc. 2025
3

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
4

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
5

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
6

Ces subtilités du PER que vous devez maitriser

information fournie par Boursorama 23 déc. 2025
3
7

Kiev évoque de "réels progrès" après les discussions avec les Américains sur la fin de la guerre

information fournie par AFP 15 déc. 2025
31
8

Réduction, déduction, crédit d’impôt : comment s’y retrouver pour payer moins ?

information fournie par Boursorama 16 déc. 2025

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank