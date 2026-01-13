Sébastien Lecornu justifie la prudence de la France sur la contestation en Iran par la situation "plus que fragile et préoccupante" de Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus pendant plus de trois ans et actuellement assignés à résidence à l'ambassade de France à Téhéran.
Iran: la situation de Cécile Kohler et Jacques Paris "fragile et préoccupante" (Lecornu)
