Budget 2026 : enfin l’heure de vérité ?

information fournie par Ecorama • 13/01/2026 à 14:05

Les députés entament ce mardi la deuxième lecture du projet de loi de finances, un texte déjà largement remanié par le Sénat et visé par plus de 1 500 amendements. Alors que le gouvernement affirme vouloir laisser vivre le débat parlementaire pour tenter de dégager des compromis, les marges de manœuvre apparaissent de plus en plus étroites, notamment sur la surtaxe d'impôt sur les sociétés. Entre les revendications fiscales de la gauche et l'absence de majorité évidente, l'exécutif pourrait être contraint de recourir à une procédure exceptionnelle, du 49.3 aux ordonnances, pour faire aboutir le budget. Les explications d'Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Ecorama du 13 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com