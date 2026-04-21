Les stars espagnoles du tennis et du football Carlos Alcaraz et Lamine Yamal, et le Paris Saint-Germain, champion d'Europe pour la première fois en 2025, ont été récompensés lundi lors de la cérémonie annuelle des Prix Laureus du sport, à Madrid.
Prix Laureus du Sport: Alcaraz, Yamal et le PSG récompensés
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