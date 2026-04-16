"C'est un véritable tremblement de terre. C'est une saignée sur l'emploi que la direction est en train de préparer", déclare Jean-Pierre Mercier, délégué syndical SUD Stellantis Poissy, alors que le constructeur Stellantis a annoncé qu'il allait cesser après 2028 la production d'automobiles dans son usine historique de Poissy (Yvelines).
Stellantis va cesser la production d'automobiles à Poissy: "une saignée" (SUD)
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