Le calme reste précaire depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, ce vendredi, entre Israël et le Hezbollah. Une photographie en particulier a déclenché une vive polémique : on y voit un soldat en uniforme israélien détruire à coups de masse une statue de Jésus crucifié. Si l'armée israélienne a depuis confirmé l'authenticité du cliché, l'acte soulève des questions sur le respect du droit international en zone de conflit.
Statue de Jésus profanée au Liban : Israël admet la responsabilité d'un de ses soldats
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