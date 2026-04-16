Ces dernières années, Madrid est devenue une destination prisée des investisseurs latino-américains fortunés. Dans le même temps, de plus en plus de jeunes Américains s'installent dans les quartiers riches de la capitale espagnole, accentuant la pression sur un marché déjà tendu. Reportage de Maude Petit-Jové.
Madrid, nouvel eldorado des investisseurs : risque de bulle immobilière en Espagne
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