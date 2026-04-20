Les Pakistanais gardent "espoir" sur la tenue d'un nouveau cycle de pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad. Ils espèrent une reprise du dialogue malgré les perturbations qu'une telle réunion engendre pour la population.
Pourparlers irano-américains: les Pakistanais gardent espoir
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