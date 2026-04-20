Des avancées dans les discussions entre les autorités congolaises et l'AFC/M23
Parmi lesquelles la libération de prisonniers dans un délai de 10 jours et la facilitation à l'accès de l'aide humanitaire.
Mais à peine deux jours après la fin de ces discussions, les combats ont repris dans l'Est du pays.
En RDC, les combats reprennent deux jours après la fin des négociations
Des avancées dans les discussions entre les autorités congolaises et l'AFC/M23
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