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En RDC, les combats reprennent deux jours après la fin des négociations

information fournie par France 24 20/04/2026 à 22:28

Des avancées dans les discussions entre les autorités congolaises et l'AFC/M23
Parmi lesquelles la libération de prisonniers dans un délai de 10 jours et la facilitation à l'accès de l'aide humanitaire.
Mais à peine deux jours après la fin de ces discussions, les combats ont repris dans l'Est du pays.

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