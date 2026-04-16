Amazon relance la guerre de l’espace face à Starlink d’Elon Musk !

Amazon accélère dans l’Internet par satellite et relance la bataille face à Elon Musk. Le géant américain investit 11,6 milliards de dollars dans Globalstar pour tenter de rattraper Starlink, largement en tête du marché. Derrière cette opération, un enjeu stratégique majeur : celui des télécommunications spatiales, un secteur en pleine expansion estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars. Amazon peut-il combler son retard ? Et quelle place pour l’Europe dans cette nouvelle course à l’espace ? Les explications de Philippe Escande, éditorialiste économique. Ecorama du 16 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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