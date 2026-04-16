Au deuxième jour de sa visite au Cameroun, le pape Léon XIV préside une messe à l'aéroport international de Bamenda, épicentre du conflit séparatiste anglophone ayant provoqué des milliers de morts en près d'une décennie, l'étape la plus symbolique de son voyage.
Cameroun : le pape Léon XIV préside une messe à l'aéroport international de Bamenda
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