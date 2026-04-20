Paris et Varsovie prévoient des "échanges d'informations" et des "exercices conjoints" en matière de dissuasion nucléaire avancée proposée par la France, a déclaré lundi à Gdansk le président français.
Dissuasion nucléaire: Paris et Varsovie vont discuter "échange d'informations"
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