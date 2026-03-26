Réouverture partielle du détroit d’Ormuz : vers la fin du choc pétrolier ?

information fournie par Ecorama • 26/03/2026 à 14:10

La décision de Téhéran d’autoriser à nouveau le passage de certains navires dans le détroit d’Ormuz marque un premier assouplissement depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Une annonce encore floue, limitée aux « navires non hostiles », qui ne dissipe ni les tensions géopolitiques ni les doutes sur l’ampleur réelle de la reprise du trafic maritime. Alors que le baril reste au‑dessus des 100 dollars, les marchés pétroliers peinent à y voir un tournant durable, et les experts n’anticipent pas de retour à la normale avant 2026. Les explications de Philippe Escande, éditorialiste économique. Ecorama du 26 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com