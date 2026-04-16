"Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher la loi Yadan d'arriver et d'aboutir", déclare Mathilde Panot, présidente du groupe LFI, lors d'un rassemblement aux abords de l'Assemblée nationale contre la proposition de loi sur l'antisémitisme portée par la députée Caroline Yadan (Renaissance).
LFI fera "tout ce qui est en son pouvoir" pour empêcher la loi Yadan d'aboutir (Panot)
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