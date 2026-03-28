Images de l'entrée du siège parisien de la Bank of America où, pour la première fois depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, un attentat à l'explosif visant des intérêts américains a été déjoué samedi, des faits dont s'est saisi le Parquet national antiterroriste (Pnat). IMAGES
Un attentat à l'explosif devant la Bank of America déjoué à Paris
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