Une flottille d'aide humanitaire arrive à Cuba, plongée dans la crise

Le bateau de pêche Maguro entre dans le port de La Havane, à Cuba, le 24 mars 2026 ( AFP / YAMIL LAGE )

Le premier navire d'une flottille transportant des fournitures médicales, des denrées alimentaires et des panneaux solaires est arrivé mardi à Cuba, plongée dans une crise énergétique aggravée par le blocus pétrolier imposé par les États-Unis.

Le navire fait partie d'une opération organisée par une coalition internationale de mouvements, de syndicalistes, de législateurs, d'organisations humanitaires et de personnalités publiques.

Le bateau de pêche Maguro est entré dans le port de La Havane avec trois jours de retard sur le calendrier prévu, après avoir dû affronter de forts vents, des courants puissants et un moteur par moments en surchauffe.

L'arrivée de deux autres navires est attendue dans les prochains jours.

Un activiste membre du convoi Nuestra America est assis à bord du bateau mexicain “Granma 2” dans la mer des Caraïbes le 23 mars 2026 ( AFP / YURI CORTEZ )

À l'approche du port et de ses fortifications d'époque coloniale, les militants sont montés sur le toit de l'embarcation, rebaptisée symboliquement "Granma 2.0", en hommage au yacht utilisé par le groupe de guérilleros dirigé par Fidel Castro pour lancer sa révolution en 1956.

Ils brandissaient une banderole où était écrit "Let Cuba live" (Laissez Cuba vivre), tandis que d'autres, qui les attendaient sur le quai, scandaient "Cuba si ! Bloqueo no !".

Les premiers envois sont arrivés par avion depuis l'Europe et les États-Unis la semaine dernière, dans le cadre de la mission aérienne et maritime appelée "Nuestra America" (Notre Amérique), visant à acheminer 50 tonnes d'aide vers l'île.

Les activistes soulignent que l'initiative vise à soulager la population cubaine après un blocus pétrolier de facto imposé par les Etats-Unis, et mis en œuvre en janvier par le président Donald Trump depuis la suspension des livraisons de brut de l'allié vénézuélien après la capture de Nicolas Maduro.

Washington menace également de sanctionner les pays qui vendent du carburant à l'île.

- "La solidarité internationale peut triompher" -

Cuba a subi sept coupures générales d'électricité depuis fin 2024, dont deux la semaine dernière, en raison du vieillissement de ses centrales thermoélectriques et de la pénurie de carburant.

Outre les coupures de courant quotidiennes et prolongées que subissent les Cubains, les prix des carburants se sont envolés, les transports publics se font rares et les camions-bennes ont cessé de circuler, ce qui a entraîné une accumulation de déchets dans les rues.

L'activiste brésilien Thiago Avila brandit un drapeau cubain à bord du bateau de pêche Magura pour apporter de l'aide d'urgance à Cuba lors de son arrivée au port de La Havane, le 24 mars 2026 ( AFP / YURI CORTEZ )

"J'aimerais que tout le monde se mobilise, y compris les Cubains de l'étranger, et vienne faire la même chose, car c'est le peuple qui souffre", a déclaré à l'AFP Amado Rodriguez, un chauffeur de 59 ans qui marchait près de la baie de La Havane.

Un des organisateurs du convoi, l'Américain David Adler, a déclaré à l'AFP que l'aide d'urgence acheminée bénéficie directement au peuple cubain et montre au monde "le coût humain du siège de Trump contre Cuba".

"Cela démontre que la solidarité internationale peut triompher de l'isolement forcé", a ajouté le co-coordinateur général du mouvement l'Internationale progressiste.

Mais les critiques, dont des exilés cubains à Miami comme Luis Zuñiga, ancien prisonnier politique, ont qualifié l'initiative de "spectacle politique" qui profite davantage au régime communiste cubain qu'aux Cubains ordinaires.

"La crise de l'électricité à Cuba n'est pas due au blocus pétrolier imposé par le président des Etats-Unis. Elle remonte à bien avant cela", a affirmé M. Zuñiga à l'AFP.

Le Maguro a quitté vendredi la péninsule du Yucatan, au Mexique, avec 32 personnes à bord, parmi lesquelles des activistes venus d'Australie, du Brésil, d'Équateur, d'Italie, du Mexique et des États-Unis, ainsi que des journalistes de l'AFP.

Au cours de la traversée, escorté sur une partie du trajet par un navire de la marine mexicaine, l'activiste brésilien Thiago Avila a dit souhaiter que d'autres pays viennent en aide à Cuba : "Nous ne pouvons pas permettre que le monde et le droit international soient enterrés sous la cupidité de Donald Trump" (...) C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que des gens ont décidé de se mobiliser pour cette cause et faire des dons".