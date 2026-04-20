Des personnes se rassemblent sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, pour un cours de danse gratuit avant le concert de la chanteuse colombienne Shakira, le 2 mai.
A Rio, des fans de Shakira s'échauffent pour le concert de mai avec un cours de danse
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