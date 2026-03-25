Les Etats-Unis négocient "en ce moment" avec l'Iran, a déclaré mardi Donald Trump, qui a affirmé que Téhéran avait offert à Washington un "très gros cadeau" lié aux hydrocarbures et à la navigation dans le détroit d'Ormuz.
Trump affirme que l'Iran a offert aux Etats-Unis "un très gros cadeau" lié aux hydrocarbures
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