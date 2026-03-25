Un navire de la marine mexicaine escorte un bateau faisant partie du convoi Nuestra América alors qu’il navigue dans les eaux territoriales mexicaines et cubaines en direction de l’île frappée par la crise. Le navire humanitaire devrait arriver à Cuba mardi 24 mars. IMAGES
La marine mexicaine escorte de l'aide humanitaire en route vers Cuba
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