Le ministère iranien des Affaires étrangères a mis en doute lundi le sérieux des Etats-Unis dans leur volonté de poursuivre la voie diplomatique, invoquant des "violations" du cessez-le-feu qui empêchent Téhéran de décider sa participation aux nouveaux pourparlers de paix.
L'Iran met en doute le "sérieux" des Etats-Unis dans le processus diplomatique
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