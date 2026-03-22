Espace: Moscou reprend les lancements depuis un pas de tir ayant été endommagé à Baïkonour

Image tirée de la retransmission en direct de l'agence spatiale russe Roscosmos, le 22 mars 2026, montrantun lanceur Soyouz-2.1a, transportant le vaisseau cargo Progress MC-33,lors du décollage du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan ( Russian Space Agency Roscosmos / Handout )

La Russie a lancé dimanche un vaisseau cargo depuis un pas de tir du cosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan) ayant été endommagé en novembre et qui constitue le seul site russe pour envoyer des équipages vers la Station spaciale internationale (ISS).

L'agence spatiale russe Roscosmos a diffusé en direct le lancement de ce cargo de type Progress, le MS-33, envoyé dans l'espace à l'aide d'une fusée Soyouz.

Il est prévu que ce vaisseau, qui contient notamment du carburant, des vivres et du matériel, atteigne mardi le segment russe de l'ISS.

Sur son compte X, l'agence spatiale américaine a indiqué qu'une des antennes du cargo utilisée pour son amarrage automatique à la station ne s'était pas déployée comme prévu, mais que "tout les autres systèmes" fonctionnaient.

Selon la NASA, si cette antenne ne se déploie pas, un cosmonaute russe à bord de l'ISS devra piloter et amarrer manuellement le vaisseau.

Il s'agit du premier lancement depuis le pas de tir N°31, endommagé le 27 novembre lors du décollage vers l'ISS d'une fusée Soyouz emportant un équipage russo-américain.

Les dégâts, jugés importants, avaient nécessité plusieurs mois de réparations. Ces installations sont les seules à permettre à la Russie de faire décoller des vols habités.

Situé dans les steppes du Kazakhstan, immense pays d'Asie centrale, le cosmodrome Baïkonour est loué par la Russie jusqu'en 2050.

Image tirée de la retransmission en direct de l'agence spatiale russe Roscosmos, le 22 mars 2026, montrantun lanceur Soyouz-2.1a, transportant le vaisseau cargo Progress MC-33,lors du décollage du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan ( Russian Space Agency Roscosmos / Handout )

Pionnier historique de la conquête spatiale du temps de l'URSS, Moscou a subi depuis la dislocation de l'Union soviétique de nombreux déboires dans ce domaine.

Le secteur spatial russe souffre depuis des années d'un sous-financement chronique, de scandales de corruption et d'échecs tels que la perte de la sonde lunaire Luna-25 en août 2023.