Qui s’en met plein les poches avec la hausse des prix des carburants ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 27/03/2026 à 14:10

La hausse rapide des prix du gazole et de l’essence relance les interrogations sur la répartition des gains dans la chaîne pétrolière. Tandis que certains responsables politiques accusent l’État de tirer profit des taxes, le gouvernement assure que les crises énergétiques n’ont jamais été favorables aux finances publiques. Pays producteurs, raffineurs, distributeurs : qui bénéficie réellement de l’envolée des cours, et dans quelles proportions ? Le débat s’ouvre alors que les appels à réduire la TVA ou à encadrer les prix refont surface. Décryptage avec l'économiste Christian Saint-Etienne et Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE. Ecorama « On va pas se fâcher » du 27 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com