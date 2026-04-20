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Louisiane: une accompagnatrice de bus scolaire rend hommage aux victimes de la fusillade

information fournie par AFP Video 20/04/2026 à 18:35

Une accompagnatrice de bus scolaire de Louisiane, dans le sud des Etats-Unis, se rend au domicile où huit enfants ont été abattus pour rendre hommage aux victimes, après une fusillade qui a profondément choqué la communauté locale. La veille, sept frères et soeurs, et un cousin, ont été tués par balles par leur père, avant qu'il ne soit lui même abattu par la police, ont annoncé les autorités.

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