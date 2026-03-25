Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !
Cette semaine vous avez rendez-vous avec Dorian Abadie de Meilleur Taux Placement, Denis Desclos de l'AFATE et Jean Louis Cussac de Perceval Finance.
Au programme :
- On refait la semaine sur les taux, l'Eurostoxx 50, le S&P500 et Hermès
- Le Tracker 100% sur les terres rares
- Le coup de cœur des traders sur Air Liquide, Alstom et Palantir
- Le quiz sur la Bourse en Europe
Emission enregistrée le 25 mars 2026.
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Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.