information fournie par SG Bourse • 25/03/2026 à 15:16

Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !

Cette semaine vous avez rendez-vous avec Dorian Abadie de Meilleur Taux Placement, Denis Desclos de l'AFATE et Jean Louis Cussac de Perceval Finance.

Au programme :

On refait la semaine sur les taux, l'Eurostoxx 50, le S&P500 et Hermès

Le Tracker 100% sur les terres rares

Le coup de cœur des traders sur Air Liquide, Alstom et Palantir

Le quiz sur la Bourse en Europe

Emission enregistrée le 25 mars 2026.

#bourse #trading #PUB #risquedeperteducapital #TOPT

Abonnez-vous à notre chaîne Youtube Société Générale Produits de Bourse et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de Trade ou pas Trade!

Site internet de Société Générale Produits de Bourse: https://sgbourse.fr/

Découvrez notre activité d'émetteur de Produits de Bourse: https://sgbourse.fr/pourquoi-les-produits-de-bourse

Société Générale Produits de Bourse sur Twitter: https://twitter.com/SG_Bourse

Société Générale Produits de Bourse sur Facebook: https://www.facebook.com/SGBourse

Société Générale Produits de Bourse sur LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/societegeneraleproduitsdebourse

#risquedeperteducapital #PUB #bourse #produitsdebourse #turbo #levier #investissement #placement #revenu #finance #trading #investir #trade #taux #SP500 #hermes #eurostoxx50 #palantir #alstom #airliquide