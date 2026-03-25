 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trade ou Pas Trade : Le talkshow du trading: les taux, l’Eurostoxx 50, le S&P500, Hermès, Air Liquide, Palantir..

information fournie par SG Bourse 25/03/2026 à 15:16

Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !

Cette semaine vous avez rendez-vous avec Dorian Abadie de Meilleur Taux Placement, Denis Desclos de l'AFATE et Jean Louis Cussac de Perceval Finance.

Au programme :

  • On refait la semaine sur les taux, l'Eurostoxx 50, le S&P500 et Hermès
  • Le Tracker 100% sur les terres rares
  • Le coup de cœur des traders sur Air Liquide, Alstom et Palantir
  • Le quiz sur la Bourse en Europe

Emission enregistrée le 25 mars 2026.

#bourse #trading #PUB #risquedeperteducapital #TOPT

Abonnez-vous à notre chaîne Youtube Société Générale Produits de Bourse et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de Trade ou pas Trade!

Site internet de Société Générale Produits de Bourse: https://sgbourse.fr/

Découvrez notre activité d'émetteur de Produits de Bourse: https://sgbourse.fr/pourquoi-les-produits-de-bourse

Société Générale Produits de Bourse sur Twitter: https://twitter.com/SG_Bourse

Société Générale Produits de Bourse sur Facebook: https://www.facebook.com/SGBourse

Société Générale Produits de Bourse sur LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/societegeneraleproduitsdebourse

#risquedeperteducapital #PUB #bourse #produitsdebourse #turbo #levier #investissement #placement #revenu #finance #trading #investir #trade #taux #SP500 #hermes #eurostoxx50 #palantir #alstom #airliquide

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Vidéos les + vues

1

Macron met en garde contre une "occupation" du Liban

information fournie par AFP Video 24 mars
4
2

Une flottille d'aide humanitaire arrive à Cuba, plongée dans la crise

information fournie par AFP Video 24 mars
3

Liban: Paris exhorte Israël "à s'abstenir" de s'emparer d'une zone du sud, selon le chef de la diplomatie à l'AFP

information fournie par AFP 24 mars
5
4

Mort de Lionel Jospin: l'Assemblée nationale observe une minute de silence

information fournie par AFP Video 24 mars
5

Quitter son métier avant que l'IA ne nous mette à la porte

information fournie par AFP Video 24 mars
6

L'état de la baleine échouée sur la côte allemande se détériore

information fournie par AFP Video 24 mars
1
7

Un village dans le sud du Liban frappé par Israël

information fournie par AFP Video 24 mars
1
8

Macron appelle le président israélien à saisir l'"opportunité" de discussions directes avec le Liban

information fournie par AFP 24 mars
9
1

L'Iran frappe des installations énergétiques dans le Golfe et menace d'intensifier ses représailles

information fournie par AFP 19 mars
41
2

Top 5 IA du 18/03/2026

information fournie par Libertify 19 mars
3

Iran: Pékin juge "inacceptable" la mort d'Ali Larijani, tué par Israël

information fournie par AFP Video 19 mars
2
4

Patrick Bruel visé par une enquête pour viol et par une plainte pour tentative de viol

information fournie par AFP 19 mars
1
5

Flambée des prix à la pompe: le gouvernement temporise malgré la pression

information fournie par AFP 19 mars
14
6

Municipales à Paris: Grégoire attaque Macron, Dati lui reproche de "perdre pied"

information fournie par AFP 19 mars
8
7

Zelensky regrette le blocage du prêt "crucial" de l'UE à hauteur de 90 milliards d'euros

information fournie par AFP Video 19 mars
8

Top 5 IA du 19/03/2026

information fournie par Libertify 20 mars
1

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
2

Des marchés financiers dans l’incertitude malgré l’annulation des droits de douane de Trump ?

information fournie par Ecorama 24 févr.
3

Point marchés – Les 4 thématiques clés pour mars

information fournie par Amundi 02 mars
4

Iran : pourquoi les marchés financiers ne cèdent pas à la panique ?

information fournie par Ecorama 02 mars
6
5

La Minute Bourse : Obligations souveraines, Investment Grade, High Yield: de quoi parle-t-on ?

information fournie par SG Bourse 26 févr.
6

Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : "Pour protéger la paix, il nous faut être mieux armé !"

information fournie par Ecorama 05 mars
2
7

Top 5 IA du 04/03/2026

information fournie par Libertify 05 mars
8

Starmer affirme que le Royaume-Uni "collabore" avec Washington sur la guerre au Moyen-Orient

information fournie par AFP Video 09 mars
4

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank