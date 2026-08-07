En 1894, alors qu'a lieu à Anvers une exposition universelle, la Belgique fait expédier par bateau 144 Congolais pour les exhiber dans le pavillon Congo en plein cœur de la ville. Dans ce "zoo humain", sept Congolais finissent par décéder de maladies. Aujourd'hui, cette terrible histoire hante toujours la Belgique comme l'une des pages les plus sombres de son histoire coloniale.
Le "zoo humain" d'Anvers : la Belgique fait face à la déshumanisation coloniale
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