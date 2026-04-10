Pourquoi l’or n’a-t-il pas joué son rôle de valeur refuge pendant la guerre en Iran ?

En pleine montée des tensions géopolitiques, l’or n’a pas suivi la trajectoire attendue d’une valeur refuge. Le métal jaune a reculé, suscitant des interrogations sur les comportements des investisseurs et des banques centrales, comme la Banque de France. Comment expliquer ce mouvement et que dit-il de l’évolution des marchés ?L'analyse d'Edouard Tétreau, essayiste et chroniqueur au Figaro et Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef du magazine « Alternatives économiques ». Ecorama "On va pas se fâcher" du 10 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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