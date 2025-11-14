 Aller au contenu principal
Pit Baccardi, la voix du coeur

14/11/2025

Rendez-vous avec le rappeur légendaire Pit Baccardi. Sa plume aiguisée a définitivement marqué l'histoire du rap français, tant via son collectif Time Bomb, qu'avec le Secteur A et Première Classe. Devenu producteur au Cameroun et en Côte d'Ivoire (X-Maleya, Magasco etc.), Pit revient sur sa course de fond dans l'industrie de la musique mondiale. Dans cet épisode, Nicolas Anelka et Dosseh offrent les vidéos surprises.

