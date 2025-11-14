Rendez-vous avec le rappeur légendaire Pit Baccardi. Sa plume aiguisée a définitivement marqué l'histoire du rap français, tant via son collectif Time Bomb, qu'avec le Secteur A et Première Classe. Devenu producteur au Cameroun et en Côte d'Ivoire (X-Maleya, Magasco etc.), Pit revient sur sa course de fond dans l'industrie de la musique mondiale. Dans cet épisode, Nicolas Anelka et Dosseh offrent les vidéos surprises.
Pit Baccardi, la voix du coeur
