Nouvelle facette de la criminalité, les "yami baito" sont de plus en plus répandus au Japon. Ces "jobs de l'ombre" qui attirent les jeunes se retrouvent sur internet sous la forme d'annonces. À la clé : la promesse d'un emploi facile et extrêmement bien rémunéré. Mais derrière ces offres se cachent des tâches illégales – escroqueries, cambriolages, arnaques téléphoniques – commanditées par des organisations criminelles et dont les personnes âgées sont les principales victimes.
Au Japon, le crime organisé recrute en ligne avec les "yami baito"
