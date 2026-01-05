Neige: en Île-de-France, bouchons en pagaille et trafic RATP très perturbé

Circulation petrurbée par les chutes de neige à Paris le 5 janvier 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Un épisode neigeux intense a mis la pagaille lundi dans les déplacements en Île-de-France: plus de 1.000 km de bouchons cumulés y ont été enregistrés et le trafic RATP a été perturbé sur les lignes RER et suspendu pour les bus.

Au total, Météo-France a maintenu 26 départements situés dans un grand quart nord-ouest en vigilance orange neige-verglas jusqu'à mardi matin, et prévenu que le "fort regel" rendrait "les sols très glissants" à l'aube.

En région parisienne, le cumul des encombrements routiers a entamé une décrue après avoir atteint un pic inédit d'environ 1.020 km vers 18H00.

Il était encore de 200 km peu avant 21H00, un chiffre très élevé à cet horaire tardif qui confirme un début de soirée très compliqué pour les déplacements des Franciliens.

"Ici on n'est pas dans un pays du tiers monde! Le Canada a des températures de -40°C et ils s'en sortent parce qu'ils prennent les devants, ils s'équipent, contrairement à nous", s'agace Stéphanie Anoh, 51 ans, rencontrée à la gare Saint-Lazare. Secrétaire dans un hôpital parisien, elle a tenté de regagner son domicile d'Herblay (Val-d'Oise) mais son train de retour a accusé du retard.

"J'ai dû changer d'itinéraire au vu de la situation climatique", témoigne également Marie Encana, travailleuse sociale de 40 ans habitant en région parisienne.

La présence de verglas rend les conditions de circulation dangereuses dans certains secteurs, a averti la RATP dans un point de situation, annonçant plusieurs mesures de restriction.

Sur le réseau de surface, la régie a pris la décision de suspendre progressivement depuis 16H00 l'exploitation de l'ensemble des lignes de bus et ce jusqu’à la fin de service.

Par mesure de précaution, certaines lignes de Noctilien ne devaient pas non plus être exploitées dans la nuit de lundi à mardi.

Concernant le réseau ferré, le trafic sur les lignes de RER A et B est perturbé en raison des chutes de neige, tandis que l'ensemble des lignes de métro fonctionnent normalement, selon un point de la RATP communiqué vers 20H00.

Face aux prévisions, la préfecture de police de Paris avait conseillé dès la mi-journée aux automobilistes d'anticiper leur retour chez eux.

En Île-de-France, la vitesse a été limitée à 80 km/h sur les grands axes et Vinci Autoroutes a appliqué cette restriction sur son réseau, tandis que la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes a été interdite sur les principales routes.

- Vols annulés et TGV ralentis -

Les conséquences ont été également lourdes dans le ciel.

Les compagnies aériennes ont dû réduire de 15% leur programme de vols à Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, a annoncé le ministre des Transports, Philippe Tabarot.

Ces mesures, nécessaires pour le dégivrage des avions et le déneigement des pistes, ont entraîné des retards moyens de 50 minutes à Roissy et 37 minutes à Orly.

Côté transport ferroviaire, la vitesse de certains TGV a été réduite à 200 km/h (au lieu de 300 km/h) depuis l'après-midi.

Une femme se prend en photo devant la Tour Eiffel, dans Paris sous la neige, le 5 janvier 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le front neigeux, qui a d'abord frappé l'ouest du pays, s'est ensuite étendu du Poitou-Charentes aux Ardennes.

Les cumuls relevés à 16H00 allaient de 2 à 7 cm en Normandie, avec des pointes locales à 10 voire 15 cm sur les hauteurs.

- Accidents de cars -

En Normandie, l'autoroute A28 a connu de "grosses difficultés" dans le sens Abbeville-Rouen en début d'après-midi, bloquée par des poids lourds en travers des voies, selon la préfecture de Seine-Maritime. Des dépanneurs ont été mobilisés pour dégager les véhicules obstruant la circulation.

Quelques dizaines de poids lourds étaient toujours à l'arrêt en fin d'après-midi sur une voie de l'A28 et de l'A29, juste après la gare de péage de Cottévrard, dans le sens Abbeville-Rouen. Les chauffeurs maintenus sur les aires de stockage pouvaient se ravitailler auprès des commerces présents sur ces sites.

Dans la Manche, l'A84 et la rocade de Coutances ont également subi de fortes perturbations, contraignant des automobilistes à stationner sur le bas-côté.

Face aux risques, les transports scolaires ont été suspendus pour la journée de mardi dans l'ensemble de la Normandie, en Bretagne, mais aussi dans les Yvelines, l'Oise, la Somme et les Ardennes.

En Mayenne, la préfecture a fait état de deux accidents de cars: un à Astillé où trois enfants ont été pris en charge pour des urgences relatives, un autre à Cossé-le-Vivien avec un bus couché et une porte bloquée. Les 33 jeunes passagers et le conducteur sont indemnes.

Bataille de boules de neige, place des Vosges, à Paris, le 5 janvier 2026 ( AFP / Eric BARADAT )

Les autorités se sont préparées à une nuit difficile.

"Les gelées seront encore marquées, ce qui rendra les conditions de circulation très délicates jusqu'à mardi matin", a prévenu Météo-France.

Le préfet de la région Île-de-France, Marc Guillaume, a confirmé l'ouverture de 1.250 places d'hébergement supplémentaires à Paris dans le cadre du plan grand froid.

"Il faut qu'on poursuive cet effort parce qu'il va faire froid pendant trois jours", a-t-il insisté.