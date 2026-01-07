Images de Lille (Nord) durant un nouvel épisode de neige et de verglas touchant le nord et l'ouest de la France, un phénomène d'une "ampleur rare dans le climat actuel" selon Météo-France.
Nord: images de Lille sous la neige
