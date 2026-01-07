 Aller au contenu principal
Nord: images de Lille sous la neige

information fournie par AFP Video 07/01/2026 à 12:02

Images de Lille (Nord) durant un nouvel épisode de neige et de verglas touchant le nord et l'ouest de la France, un phénomène d'une "ampleur rare dans le climat actuel" selon Météo-France.

Environnement
